Rizky Ridho Jadi Jembatan Adaptasi Mauro Zilstra dan Miliano Jonathans di Timnas Indonesia

Pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Mauro Zilstra (depan) saat berlatih bersama di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia bakal menurunkan kekuatan penuh saat menghadapi Taiwan pada laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday.

Dua pemain naturalisasi baru yaitu Mauro Zilstra dan Miliano Jonathans kemungkinan bakal melakoni debut menghadapi tim berjuluk Blue Wings tersebut.

Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho menyambut baik kehhadiran keduanya.

Menurutnya, tambahan amunisi dari pemain naturalisasi bisa menjadi kekuatan baru bagi Skuad Garuda yang tengah berjuang menembus putaran final Piala Dunia 2026.

"Kami menyambut semuanya ke dalam tim meski mereka belum tahu sepak bola Indonesia seperti apa."

"Kami berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa kami bisa bersatu meski dengan persiapan yang relatif singkat,” ujar pemain asal klub Persija Jakarta.

Di atas kertas, Indonesia yang saat ini menenmpati posisi ke-118 dunia unggul jauh dari Taiwan yang berada di peringkat ke-172.

Timnas Indonesia di atas kertas unggul melawan Taiwan yang hanya berperingkat FIFA ke-172.

Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho sambut positif kedatangan Mauro Zilstra dan Miliano Jonathans yang baru dinaturalisasi

