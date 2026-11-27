jpnn.com - Kekecewaan dirasakan kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menjelang duel melawan Garudayaksa FC. Bek berusia 24 tahun itu kembali harus menerima kenyataan bahwa Macan Kemayoran belum bisa menggelar pertandingan di Jakarta.

Padahal, bermain di hadapan pendukung sendiri merupakan impian setiap pemain Persija. Terlebih, pertandingan tersebut berlangsung saat klub tengah merayakan hari jadinya.

Rizky Ridho mengungkapkan bahwa selama memperkuat Persija, kesempatan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, ternyata sangat terbatas.

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Ironisnya, mantan pemain Persebaya Surabaya itu justru lebih sering merasakan atmosfer stadion kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut ketika mengenakan seragam Timnas Indonesia.

"Selama saya bermain di Persija, jumlah pertandingan yang saya jalani di SUGBK bisa dihitung dengan jari. Bahkan, saya lebih sering bermain di sana ketika membela Timnas Indonesia," ungkap Rizky Ridho kepada media.

Situasi ini menjadi pukulan tersendiri bagi Persija. Sebagai klub yang merepresentasikan Ibu Kota, Macan Kemayoran tentu ingin lebih sering tampil di Jakarta, terlebih di hadapan The Jakmania.

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Rizky Ridho pun tidak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, ada kebanggaan tersendiri ketika sebuah tim bisa merayakan hari jadi dengan bertanding di kota asalnya.

"Ketika kami sebagai sebuah tim berulang tahun di kota sendiri, kami ingin bermain di kota sendiri. Namun, mungkin ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Persija," tuturnya.