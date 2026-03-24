Rizky Ridho Senang dengan Kembalinya Elkan Baggott di Timnas Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Seluruh pemain Timnas Indonesia menyambut kembalinya Elkan Baggott, setelah terakhir kali membela Garuda pada Piala Asia 2023 silam.
Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 itu akhirnya kembali memperkuat Garuda untuk ajang FIFA Series 2026 saat melawan Saint Kitts dan Nevis.
Kehadiran Elkan membuat Rizky Ridho antusias mengingat keduanya pernah berduet bareng di Piala AFF 2020 dan Piala Asia 2023.
“Dia makin besar dan berkembang juga. Saya akan belajar lagi dengan dia karena dia banyak menimba ilmu di sana,” ujar pemain asal klub Persija itu.
Menurut Ridho, dengan kehadiran Elkan Baggott membuat persaingan lini belakang Timnas Indonesia menjadi sehat.
Tercatat sebelumnya di barisan pemain bertahan sudah ada Jay Idzes, Kevin Diks, Justin Hubner, hingga Jordi Amat.
“Pasti saya sangat senang Elkan Baggott kembali. Tentu dengan pengalamannya yang lebih banyak juga,” ungkap jebolan akademi Persebaya Surabaya itu.
Elkan Baggott dibutuhkan di lini belakang setelah memiliki postur menjulang mencapai 196 cm itu.
Rizky Ridho antusias menyambut kembalinya Elkan Baggott ke skuad Garuda setelah absen selama tiga tahun
- Betapa Senang Hati John Herdman setelah Timnas Indonesia Kedatangan Elkan Baggott
- Indonesia Vs Saint Kitts and Nevis: Erick Thohir Minta Penggemar Penuhi GBK
- Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis: John Herdman Klaim Sudah Kantongi Kelemahan Lawan
- Sejumlah Pemain Diaspora Masih Absen Saat Latihan Perdana Timnas Indonesia Menjelang FIFA Series 2026
- FIFA Series 2026: Latihan Perdana Timnas Indonesia Digelar, tapi Belum Full Team!
- Andrew Jung Doakan Beckham dan Eliano Sukses di FIFA Series 2026