Rizky Ridho Senang dengan Kembalinya Elkan Baggott di Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh pemain Timnas Indonesia menyambut kembalinya Elkan Baggott, setelah terakhir kali membela Garuda pada Piala Asia 2023 silam.

Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 itu akhirnya kembali memperkuat Garuda untuk ajang FIFA Series 2026 saat melawan Saint Kitts dan Nevis.

Kehadiran Elkan membuat Rizky Ridho antusias mengingat keduanya pernah berduet bareng di Piala AFF 2020 dan Piala Asia 2023.

“Dia makin besar dan berkembang juga. Saya akan belajar lagi dengan dia karena dia banyak menimba ilmu di sana,” ujar pemain asal klub Persija itu.

Menurut Ridho, dengan kehadiran Elkan Baggott membuat persaingan lini belakang Timnas Indonesia menjadi sehat.

Tercatat sebelumnya di barisan pemain bertahan sudah ada Jay Idzes, Kevin Diks, Justin Hubner, hingga Jordi Amat.

“Pasti saya sangat senang Elkan Baggott kembali. Tentu dengan pengalamannya yang lebih banyak juga,” ungkap jebolan akademi Persebaya Surabaya itu.

Elkan Baggott dibutuhkan di lini belakang setelah memiliki postur menjulang mencapai 196 cm itu.