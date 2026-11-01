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Rizky Ridho Sepakat dengan STY soal Penyebab Kekalahan Persija dari Dewa United

Rizky Ridho Sepakat dengan STY soal Penyebab Kekalahan Persija dari Dewa United
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Kapten Persija Rizky Ridho. Foto: diambil dari persija

jpnn.com - JAKARTA - Pemimpin klasemen Super League Persija Jakarta gagal menjauh dari para pesaing setelah menelan kekalahan di pekan ke-8.

Kekalahan itu didapat dari tim yang paling dekat posisinya di klasemen, yakni Dewa United.

Rizky Ridho dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Dewa United di Banten International Stadium, Sabtu (31/10) malam.

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Babak pertama berlangsung dalam tempo tinggi. Persija mampu unggul lebih dulu.

Rayhan Hannan mencetak gol pada menit keempat setelah memanfaatkan umpan Alexander Jeremejeff. Namun, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan melalui Denilson Pereira Junior pada menit ke-42.

Memasuki babak kedua, Persija tetap berupaya tampil menyerang. Situasi menjadi lebih sulit buat tim tamu setelah Dony Tri Pamungkas menerima kartu kuning kedua pada menit ke-66.

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Macan Kemayoran pun harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain. Dalam situasi tersebut, Persija kembali kebobolan melalui aksi Taisei Marukawa pada menit ke-85.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai kekalahan tersebut karena performa timnya yang belum mencapai level terbaik. Sejumlah peluang gagal dimaksimalkan, sementara kesalahan dalam melakukan operan juga kerap terjadi.

Persija Jakarta kalah 1-2 dari tim yang posisinya paling dekat di klasemen, Dewa United.

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