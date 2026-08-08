Rizky Ridho Terpukul, Kapten Timnas Indonesia Sampaikan Permintaan Maaf
jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menyampaikan permintaan maaf karena gagal membawa skuad Garuda melangkah lebih jauh pada ASEAN Championship 2026.
Tim asuhan John Herdman terhenti di fase grup setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Jalan Besar Stadium, Jumat (7/8/2026).
Hasil tersebut membuat Indonesia finis di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, di bawah Vietnam dan Singapura.
Kegagalan itu membuat Rizky Ridho merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia.
Sepanjang laga, seluruh penggawa Garuda telah berusaha keras untuk mempersembahkan kemenangan.
Dewi Fortuna tampaknya belum berpihak kepada Indonesia. Gol pembuka Ragnar Oratmangoen pada menit ke-46 tidak mampu dipertahankan hingga akhir pertandingan.
Kelengahan di lini belakang kemudian dimanfaatkan Singapura. Ilhan Fandi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-65.
"Dari awal kami selalu mencoba memberikan semuanya karena kami tahu kami wajib menang hari ini. Kami mencoba untuk unggul 1-0 juga dan diakhir kami 1-1," ujar Ridho seusai laga.
Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho mengucapkan permohonan maaf gagal membawa skuad Garuda melangkah jauh pada ASEAN Championship 2026
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