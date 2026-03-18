RJ2 Dukung Restorative Justice yang Diajukan Rismon Sianipar

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan yang tergabung dalam Rumah Juang Jokowi (RJ2) yang juga sukarelawan Rumah Juang Prabowo-Gibran menyatakan dukungannya pada mekanisme restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Hasiholan Sianipar.

Hal itu disampaikan RJ2 menanggapi berkembangnya informasi publik mengenai permohonan penyelesaian perkara tuduhan ijazah palsu melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Hasiholan Sianipar yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Salah satu sukarelawan RJ2 C. Suhadi menyampaikan sejumlah sikap pertama, RJ2 memahami mekanisme restorative justice merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam kerangka Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penguatan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

"Pendekatan ini memberikan ruang penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial," kata Suhadi.

Kedua, RJ2 mencermati Rismon Hasiholan Sianipar telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, kepada Presiden RI ke-7 dan keluarga secara terbuka, menemui Joko Widodo di kediaman di Solo.

"Kemudian, menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden di Jakarta," kata Suhadi.

Suhadi mengaku berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik permohonan maaf tersebut telah diterima secara prinsip dan selanjutnya diserahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan untuk dipertimbangkan dalam mekanisme restorative justice.