RM Margono Jadi Pahlawan Nasional, Gubernur Luthfi Ajak Generasi Muda Meneladani Semangat Perjuangan

jpnn.com - JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama-nama 19 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional. Pengumuman itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Satu di antara 19 tokoh itu ialah RM Margono Djojohadikusumo asal Provinsi Jawa Tengah. RM Margono Djojohadikusumo adalah tokoh kelahiran Banyumas, Jawa Tengah. Dia memiliki rekam jejak dalam perjalanan awal Republik Indonesia. RM Margono merupakan anggota ke-62 BPUPKI.

Sosok tersebut juga dikenal di dunia perbankan Indonesia atas perannya membangun fondasi ekonomi serta perbankan nasional pada masa awal kemerdekaan, termasuk menggagas pendirian BNI 46.

Baca Juga: Pemprov DKI Usul Ali Sadikin hingga Hoegeng untuk Dapat Gelar Pahlawan Nasional

RM Margono Djojohadikusumo diusulkan sebagai Pahlawan Nasional dari aspirasi masyarakat Banyumas, di antaranya melalui Paguyuban Serulingmas dan Sygma Research and Consulting. Rekam jejak dan jasanya turut dibahas melalui sejumlah forum dan seminar di Purwokerto serta Semarang pada Maret 2025.

Proses pengusulan tersebut dilakukan melalui tahapan pengkajian secara berjenjang. Mulai dari tingkat Kabupaten Banyumas hingga Provinsi Jawa Tengah, kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku. Selain RM Margono, Jawa Tengah juga mengusulkan sekitar lima nama tokoh lainnya tahun ini.

Setelah usulan disampaikan, proses penilaian dan penetapan gelar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghormati seluruh tahapan dan keputusan negara, dengan penilaian yang didasarkan pada rekam jejak, jasa, serta kontribusi tokoh terhadap bangsa dan negara.

Baca Juga: Peringatan Keras Kapolda Jabar untuk Massa Demo Hari Pahlawan di Bandung

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi hadir langsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11) untuk menyaksikan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut. Gubernur Luthfi mengaku bangga atas penetapan RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional.

"Kami merasa bangga sebagai warga Jawa Tengah karena beliau sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini merupakan suatu inspirasi bagi Provinsi Jawa Tengah," kata Gubernur Luthfi seusai acara.