RMA Indonesia Bawa Ekosistem Solusi Pertambangan ke CT Asia 2026

jpnn.com, BALI - RMA Indonesia menghadirkan solusi memperkuat perannya sebagai integrated mining solution partner melalui ajang CT Asia 2026, yang digelar InterContinental Bali Resort, Jimbaran pada 27–30 September 2026.

Dalam ajang itu, RMA Indonesia menggabungkan empat layanan unit bisnisnya, yaitu Ford, Mahindra, AVIS Indonesia, dan Jasana Prima dalam satu ekosistem.

Layanan yang dihadirkan itu dikatakan untuk mendukung berbagai kebutuhan mobilitas dan operasional industri pertambangan.

Regional Director RMA Indonesia Roelof Lamberts mengungkapkan industri pertambangan memiliki kebutuhan operasional yang sangat spesifik dan dinamis.

Oleh karena itu, Roelof melihat peran RMA Indonesia bukan hanya sebagai penyedia kendaraan, tetapi sebagai partner yang mampu memahami dan menjawab kebutuhan pelanggan secara lebih menyeluruh.

“Melalui Ford, Mahindra, AVIS Indonesia, dan Jasana Prima, kami mengintegrasikan mobility, fleet solution, vehicle modification, dan aftermarket support dalam satu ecosystem. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menawarkan solusi yang lebih fleksibel sekaligus membangun partnership jangka panjang dengan pelanggan,” kata dia dalam siaran persnya, Rabu (30/9).

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CT Asia 2026 mempertemukan lebih dari 3.600 profesional dari lebih dari 35 negara dan tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan International Critical Minerals and Metals Summit Indonesia.

Kebutuhan industri pertambangan saat ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan kendaraan, tetapi juga mencakup bagaimana kendaraan tersebut dapat mendukung operasional secara efektif, fleksibel, dan berkelanjutan.