RMAB, MNCN, dan STA Jalin Kerja Sama Bangun Ekosistem Media Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Republik Media Anak Bangsa (RMAB) dari Republikorp Group, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), dan PT Sinergi Terang Abadi (STA) hari ini menandatangani perjanjian kerja sama strategis untuk membangun ekosistem media terintegrasi di Indonesia.

Kerja sama ini menyatukan jaringan televisi berita nasional, radio, portal berita digital, dan layanan streaming ke dalam satu kelompok usaha media terintegrasi yang didukung oleh tata kelola profesional dan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kerja sama akan mencakup iNews Media Group (IMG) dari MNCN; PT MNC Televisi Network (MTN), yang dikenal sebagai iNews TV, serta PT MNC Multimedia Nusantara (MMN), yang mengelola portofolio radio Grup.

Selain itu, perjanjian kerja sama ini akan mencakup PT Media Platform Indonesia (MPI) dari STA, yang menaungi sejumlah platform berita digital, termasuk Okezone.com, iNews.id, Sindonews.com, serta News+.

Ekosistem iNews juga mencakup IDX Channel dalam bentuk saluran televisi dan portal digital yang berfokus pada pemberitaan pasar modal, ekonomi, bisnis, dan industri keuangan. Secara keseluruhan, berbagai platform di bawah kerja sama ini dan memiliki sekitar 72 juta followers dan subscribers di media sosial serta menghasilkan sekitar 1,8 miliar views setiap bulan, mencerminkan skala jangkauan dan distribusi digital yang luas di Indonesia.

Kemitraan antara RMAB, MNCN, dan STA diarahkan untuk membangun kelompok media berita dan olahraga yang terintegrasi di seluruh platform konvensional maupun digital. Kemitraan ini akan berfokus pada penguatan berita nasional dan daerah, pengembangan konten olahraga, serta percepatan transformasi digital dan distribusi lintas platform untuk memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan kualitas konten.

Baca Juga: Pendapatan MNCN Tumbuh Double Digit

“Kerja sama strategis ini merupakan langkah penting dalam memperkuat dan mempercepat transformasi ekosistem media berita dan olahraga kami. Melalui kolaborasi yang memadukan kekuatan jaringan nasional, kapabilitas produksi konten, teknologi digital, dan distribusi lintas platform, kami ingin menghadirkan informasi yang semakin relevan, kredibel, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kekuatan terbesar iNews terletak pada jaringan daerahnya dan pada para jurnalis yang bekerja di dalamnya, dan justru itulah yang akan kami perkuat bersama RMAB. Kami optimistis kemitraan ini akan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi pemirsa, pengguna, mitra usaha, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata CEO IMG dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo.

Sementara itu, Founder and Chairman Republikorp Group Norman Joesoef mengatakan kerja sama ini mencerminkan keyakinan kami terhadap prospek jangka panjang industri media di Indonesia.