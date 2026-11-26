jpnn.com, JAKARTA - Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkolaboasi memperkuat transformasi digital Indonesia melalui khususnya di bidang kepemimpinan digital, keamanan siber, tata kelola data, serta artificial intelligence (AI).

Komitmen tersebut tercermin melalui dukungan RMIT University terhadap penyelenggaraan Digital Leader Summit yang digelar Komdigi di Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru ini.

Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital (Puspa Komdigi) sebagai bagian dari program unggulan Digital Leadership Academy (DLA), kegiatan ini mempertemukan para pemimpin digital dari berbagai instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dunia usaha, serta institusi pendidikan.

Direktur Centre for Cyber Security Research & Innovation RMIT University Distinguished Professor Matt Warren hadir sebagai pembicara utama yang membahas keamanan siber, tata kelola data, dan AI.

Sesi tersebut mengulas berbagai kompetensi yang dibutuhkan para pemimpin dalam memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan, menerapkan AI dalam pelayanan publik, serta memastikan keamanan, privasi, dan kepatuhan di lingkungan digital.

Ia juga berpartisipasi dalam diskusi panel mengenai peran dan kompetensi pemimpin digital saat ini.

Prof Matt menyebutkan partisipasi RMIT dalam kegiatan ini menegaskan kembali komitmen untuk mendukung pengembangan kapasitas digital Indonesia melalui kolaborasi dengan Pemerintah Indonesia.

RMIT juga tengah mengembangkan RMIT Southeast Asia Hub di Jakarta sebagai pusat jejaring regional yang menghubungkan pemerintah, industri, perguruan tinggi, mahasiswa, alumni, dan masyarakat.