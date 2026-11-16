jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong kolaborasi riset lintas disiplin ilmu untuk menjawab berbagai tantangan global, mulai dari persoalan kemanusiaan, geopolitik, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik Road to AICIS+ 2026 bertajuk "Agama dalam Dinamika Global: Geopolitik, Ekonomi, Teknologi, dan Kemanusiaan" yang digelar Kemenag bersama Universitas Indonesia (UI) di Gedung Science Techno Park, Depok, Senin (16/11).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno mengatakan AICIS+ 2026 dirancang tidak hanya berfokus pada kajian keislaman, tetapi juga mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan.

Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi umum menjadi langkah penting untuk menghasilkan riset yang berdampak bagi masyarakat.

"Kami ingin AICIS 2026 berbeda. Meskipun sebelumnya sudah mengusung konsep 'plus', ke depan kami ingin terjadinya perjumpaan keilmuan dan berbagai bidang riset yang betul-betul terintegrasi," ujar Amien.

Dia menjelaskan Kemenag menggandeng sejumlah perguruan tinggi umum, termasuk UI dan Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk memperkuat integrasi kajian agama, ilmu sosial, sains, dan teknologi.

"Tidak semata-mata bicara tentang kajian agama, tetapi juga kajian keilmuan kemanusiaan hingga ilmu sains yang berkembang hari ini," katanya.

Dia berharap kolaborasi tersebut mampu menghilangkan sekat antardisiplin ilmu maupun ego sektoral di lingkungan akademik.