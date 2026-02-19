Road to Konser 165, Ikhtiar Melestarikan Musik dan Budaya Batak

jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran musik akbar bertajuk Road to Konser 165 terus bergulir sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun HKBP Management 165.

Digagas oleh Effendi Simbolon, konser itu bertujuan melestarikan musik dan budaya Batak melalui panggung besar yang menghadirkan artis nasional hingga musisi Batak papan atas.

Demi memastikan jalannya tur berlangsung maksimal, Effendi Simbolon bersama Corry Simbolon menunjuk Posan Tobing sebagai promotor Anak Ni Raja Production untuk mengorganisir konser.

Tur tersebut akan digelar secara maraton di lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah diadakan. Hingga saat ini, 3 kota telah sukses menyelenggarakan konser, yakni Surabaya, Semarang, dan Bandung.

Di Surabaya, konser berlangsung pada 13 Februari 2025 pukul 18:30 WIB di Multi Purpose Hall Ciputra World Surabaya. Deretan penampil yang hadir antara lain Marsada Band, Osen Hutasoit, Tongam Sirait, Maria Calista, Antonio, Alex Hutajulu, Angel Voice, Simbolon Band, dengan Egan Nababan sebagai MC serta penampilan khusus dari Irma Purba.

Semarang menjadi kota kedua dengan konser pada 15 Februari 2025 pukul 18:30 WIB di MAC Semarang. Line-up yang ditampilkan mencakup Marsada Band, Bastian Steel, Osen Hutasoit, Tongam Sirait, Maria Calista, Antonio, Alex Hutajulu, Angel Voice, Simbolon Band, dengan Egan Nababan sebagai MC dan penampilan khusus dari Irma Purba.

Selanjutnya Bandung menjadi kota ketiga yang menyelenggarakan konser pada 17 Februari 2026 pukul 18:30 WIB. Kehadiran para musisi lintas generasi di kota ini makin menegaskan semangat konser untuk memperluas jangkauan budaya Batak ke berbagai daerah.

Jakarta menjadi puncak rangkaian Road to Konser 165 pada Kamis, 19 Februari 2026 pukul 18:30 WIB, menghadirkan formasi artis yang lebih besar dan spektakuler.