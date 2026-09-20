Road to Pertamina Eco RunFest 2026: Ajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata Jaga Lingkungan
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Eco RunFest 2026 hadir tidak hanya sebagai ajang lari dan hiburan.
Memasuki tahun ke-13, Eco RunFest terus berkembang dari ajang olahraga menjadi festival yang mempertemukan olahraga, musik, lifestyle, komunitas, sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan.
Untuk itu, PT Pertamina (Persero) mengajak masyarakat terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan melalui rangkaian Road to Pertamina Eco RunFest 2026, Minggu (20/9).
Selaras dengan semangat “Spark the Change, Leave Zero Trace”, rangkaian ini memadukan edukasi, inovasi, olahraga, pengelolaan sampah, dan musik menuju penyelenggaraan utama pada 6 Desember 2026.
Road to Pertamina Eco RunFest 2026 menghadirkan tiga rangkaian utama, yakni Innovation Lab, Spark the Road, dan Sound of Change.
Innovation Lab menjadi ruang bagi pelajar dan generasi muda untuk mengembangkan ide serta solusi terhadap tantangan lingkungan.
Spark the Road mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih bertanggung jawab, termasuk melalui aktivitas plogging atau memungut sampah sambil berolahraga.
Sementara Sound of Change menghadirkan musik dan kreativitas sebagai medium untuk menyebarkan pesan keberlanjutan.
Pertamina mengajak masyarakat terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan melalui rangkaian Road to Pertamina Eco RunFest 2026, Minggu (20/9)
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