Roadshow BTN Housingpreneur 2025 Hadir di Surabaya, Tawarkan Ide Bisnis Hunian Masa Depan

jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) kembali melanjutkan rangkaian Roadshow BTN Housingpreneur 2025 dengan menyapa para mahasiswa, arsitek, pengembang, hingga masyarakat umum di Kota Surabaya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), pada Jumat (14/11).

BTN membuka peluang bagi seluruh kalangan di kota Pahlawan tersebut untuk mengembangkan ide hunian inovatif sekaligus terkoneksi dengan ekosistem perumahan nasional BTN.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perkembangan teknologi saat ini banyak mengubah pola hidup masyarakat.

Baca Juga: BTN Hadirkan Fasilitas Kredit Perumahan Untuk Para Hakim

Dengan perubahan tersebut, membuka peluang lahirnya berbagai inovasi di bidang hunian.

“Melalui Roadshow BTN Housingpreneur 2025 kali ini, kami ingin membuka jalan bagi masyarakat Surabaya untuk melahirkan inovasi di sektor hunian. Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi menjadi pintu ke jejaring ekosistem perumahan yang mempertemukan ide, industri, dan peluang pasar properti di Indonesia,” tulis Ramon.

Adapun, BTN Housingpreneur 2025 merupakan ajang kompetisi tahunan yang terbuka bagi kalangan pengembang, pengusaha, arsitek, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pada tahun ini, BTN Housingpreneur mengangkat tema "Housing for Nation: Smart, Green, Inclusive". Kompetisi ini terdiri dari beberapa kategori dengan total hadiah senilai Rp1,5 miliar.

"Kami mencari ide-ide yang dapat menciptakan ekosistem perumahan yang inovatif, ramah lingkungan, berbasis teknologi, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia," tutur Ramon.