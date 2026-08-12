Robert Alberts Bongkar Kronologi Sengketa dengan Persib: Saya Sudah Mengurangi Hak Saya
jpnn.com - Mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts akhirnya membeberkan cerita di balik sengketa pembayaran yang sempat membuat Maung Bandung terkena sanksi FIFA Registration Ban.
Robert memilih angkat bicara setelah merasa dirinya dan keluarga mulai menjadi sasaran komentar negatif dari publik.
Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan persoalan yang terjadi bukan sekadar klaim sepihak, melainkan telah melewati proses resmi di FIFA.
Melalui akun Instagram pribadinya, Robert mengaku sebenarnya tidak berniat membawa masalah tersebut ke ruang publik. Dia selama ini memilih diam dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada FIFA.
Namun, komentar yang dinilai menyudutkan dirinya membuat Robert akhirnya memutuskan menjelaskan duduk perkara berdasarkan dokumen dan proses yang telah berlangsung.
"Saya tidak pernah ingin membawa sengketa pribadi ke ranah publik atau menciptakan masalah yang tidak perlu bagi siapa pun. Saya memilih untuk mengikuti proses yang tepat dan membiarkan FIFA menangani masalah ini," kata Robert, Rabu (12/8/2026).
Dia kemudian menegaskan tidak terima jika keluarganya ikut diseret dalam persoalan tersebut.
"Tapi baru-baru ini, saya telah melihat dan mendengar komentar-komentar dari orang-orang yang jelas tidak tahu ceritanya, dan mereka mulai menyalahkan keluarga saya serta diri saya sendiri. Dan sejujurnya, itu tidak baik dan tidak adil juga," ujarnya.
Roberto Rene Alberts mengungkapkan kronologi di balik kasusnya dengan mantan timnya Persib Bandung. Dia mengaku sudah berkompromi dan mengurangi haknya.
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