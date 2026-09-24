Robert Pattinson Bocorkan Perubahan Besar di The Batman: Part II

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Robert Pattinson mengungkapkan bahwa film The Batman: Part II akan menghadirkan pendekatan berbeda dibandingkan film pertamanya.

Sekuel tersebut disebut membawa perubahan besar, meski tetap mempertahankan sejumlah elemen dari film sebelumnya.

Pattinson menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan Collider yang dikutip Variety pada Selasa (22/9).

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Dia mengatakan film terbaru tersebut memiliki ambisi yang lebih besar dibandingkan The Batman.

“Film ini sangat ambisius. Maksud saya, beberapa hari lalu saya sempat mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa film pertama merupakan pendekatan berbeda terhadap film Batman, dan yang satu ini juga begitu,” kata Pattinson.

Menurut Pattinson, The Batman: Part II tetap akan mempertahankan nuansa yang telah dibangun dalam film pertama.

Namun, dia menyebut sekuel tersebut akan membawa perubahan yang cukup besar dalam waralaba Batman.

“Tetapi entah bagaimana tetap mempertahankan elemen dari nuansa film sebelumnya. Namun, film ini terasa sangat ambisius, dan saya tidak sabar melihat hasil akhirnya,” ujarnya.