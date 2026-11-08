Robert Pattinson Dikabarkan Terlibat Film James Bond

jpnn.com, LONDON - Kabar mengejutkan datang dari aktor ternama, Robert Pattinson. Dia dikabarkan menjadi sebagai salah satu kandidat pemain film James Bond untuk memerankan agen rahasia 007.

Robert Pattinson masuk di antara daftar yang telah menjalani screen test untuk peran James Bond, seperti penuturan beberapa sumber dilansir The Hollywood Reporter.

Pria berusia 40 tahun itu bergabung dengan kandidat kuat lainnya seperti Callum Turner, Jack Lowden, dan Josh O’Connor.

Pandangan umum yang beredar selama ini memperkirakan bahwa yang berikutnya jadi James Bond bukanlah bintang yang sudah terkenal secara global seperti Robert Pattinson, salah satu aktor terbesar di generasinya yang juga telah menjadi wajah dari waralaba Batman milik DC Studios.

Screen test yang dijalani Robert Pattinson dikabarkan berlangsung pada akhir pekan tanggal 24 Oktober 2026. THR sebelumnya melaporkan ada 4 hingga 5 aktor yang masuk dalam radar, tetapi baru 3 nama yang muncul ke permukaan saat itu.

Nama lain yang kini muncul sebagai salah satu pria misterius dalam bursa calon James Bond adalah Nicholas Hoult, yang beberapa tahun lalu menjadi runner-up di bawah Robert Pattinson untuk peran Batman.

Robert Pattinson merupakan aktor favorit para sutradara auteur mulai dari Robert Eggers, Safdie bersaudara, hingga Christopher Nolan, yang film mata-matanya pada 2020, Tenet, kini jika diingat kembali mungkin terasa seperti sebuah audisi untuk peran James Bond.

Hal yang tidak kalah penting, dia juga telah bekerja sama dengan sutradara James Bond, Denis Villeneuve, dalam film Dune: Part 3 mendatang yang akan tayang pada 18 Desember 2026 dan kabarnya berjalan sangat baik bagi keduanya.