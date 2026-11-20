jpnn.com, JAKARTA - Aktor Pierce Brosnan memberikan dukungan kepada Robert Pattinson yang baru saja diumumkan sebagai pemeran terbaru James Bond. Brosnan menyambut Pattinson melalui pesan hangat yang diunggah di akun media sosialnya.

Mantan pemeran agen rahasia Inggris tersebut mengucapkan selamat sekaligus menyampaikan keyakinannya bahwa Pattinson mampu membawakan karakter ikonis itu dengan baik.

"Dear Robert, selamat datang di dunia Bond. Kamu akan menjadi luar biasa," tulis Brosnan, dikutip dari Antaranews, Jumat (20/11).

Brosnan juga mengenang kebersamaannya dengan Pattinson saat keduanya membintangi film Remember Me pada 2010.

Dia mengaku senang melihat perkembangan karier aktor tersebut hingga dipercaya memerankan karakter James Bond.

"Saya memiliki kenangan indah saat kita bekerja bersama dalam film 'Remember Me'. Sungguh menyenangkan menyaksikanmu menciptakan karya yang luar biasa dan terus berkembang. Nikmati perjalanan ini. Grá mor, Pierce," tambahnya.

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Brosnan sendiri dikenal sebagai salah satu aktor yang pernah memerankan James Bond.

Dia memulai debutnya melalui film GoldenEye pada 1995, kemudian melanjutkan peran tersebut dalam Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999), dan mengakhirinya lewat Die Another Day pada 2002.