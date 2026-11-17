Robert Pattinson Terpilih Jadi James Bond, Ucapan 14 Tahun Lalu Kembali Viral
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Robert Pattinson resmi terpilih menjadi James Bond atau agen rahasia 007 berikutnya.
Dia bakal menggantikan Daniel Craig yang mengakhiri perannya lewat film No Time to Die pada 2021.
Setelah kepastian tersebut diumumkan, ucapan Robert Pattinson pada 14 tahun lalu kembali viral.
Tanpa disengaja, dia tampaknya telah meramalkan dirinya sendiri sebagai pemeran James Bond sejak 14 tahun silam.
Pada 2012, saat berada di puncak popularitas lewat waralaba Twilight, Robert Pattinson sempat mendapat pertanyaan dalam wawancara bersama media daring asal Inggris, Shortlist.
Dia ditanya mengenai kemungkinan dirinya memerankan karakter 007 dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
"Ya, tentu saja. Tetapi mungkin lebih tepatnya sekitar 20 tahun lagi," kata Robert Pattinson dilansir The Hollywood Reporter.
Aktor asal Inggris itu juga sempat mengungkapkan pandangannya mengenai karakter James Bond pasca-era Daniel Craig.
Aktor Robert Pattinson resmi terpilih menjadi James Bond atau agen rahasia 007 berikutnya. Dia bakal menggantikan Daniel Craig.
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