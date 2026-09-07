Robert Pattinson Ungkap Riset yang Dilakukan Demi Primetime

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor Robert Pattinson mengungkap riset yang dilakukannya demi memerankan karakter yang terinspirasi dari pembawa acara To Catch a Predator, Chris Hansen, dalam film Primetime.

Film produksi A24 itu tayang perdana di Festival Venesia 2026 pada Sabtu (5/9). Primetime yang digarap oleh Lance Oppenheim bahkan menerima tepuk tangan selama hampir delapan menit setelah pemutaran berakhir.

Robert Pattinson turut hadir bersama para pemain dan tim produksi dalam pemutaran film Primetime.

Demi mempersiapkan peran, dia mengaku melakukan riset dengan menonton berbagai tayangan dan wawancara Chris Hansen.

“Saya menonton banyak tayangan tersebut, setiap episode podcast-nya, dan setiap wawancara yang bisa saya temukan,” ungkap Robert Pattinson dilansir The Hollywood Reporter.

Robert Pattinson mengatakan, sejak membaca naskah, dirinya sudah memahami bahwa karakter yang diperankannya bukan representasi langsung Chris Hansen.

Menurutnya, karakter dalam Primetime merupakan sosok konseptual yang dibentuk berdasarkan persona publik Hansen di berbagai media dan budaya internet.

Primetime sendiri terinspirasi dari program To Catch a Predator, tayangan yang dipandu Chris Hansen dan mengungkap dugaan predator seksual terhadap anak di bawah umur.