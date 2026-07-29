Roberto Mancini Kembali ke Timnas Italia, Ada Luka Lama yang Belum Terbayar
jpnn.com - Timnas Italia kembali membuka pintu untuk Roberto Mancini.
Setelah sempat meninggalkan kursi pelatih Gli Azzurri, Mancini kini dipercaya menangani Italia untuk kedua kalinya dengan membawa misi mengembalikan kejayaan tim.
Keputusan itu diumumkan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) bersamaan dengan penunjukan Claudio Ranieri sebagai direktur teknik baru.
Sosok Tepat Memimpin Timnas Italia
Kombinasi dua sosok berpengalaman tersebut diharapkan mampu menjadi awal kebangkitan Italia setelah mengalami periode sulit.
Ketua Umum FIGC Giovanni Malago menyebut Mancini merupakan figur yang dinilai tepat untuk memimpin proyek baru Timnas Italia.
"Kami melihat Roberto Mancini sebagai pilihan terbaik untuk memimpin perjalanan baru Timnas Italia," ucap Malago.
Mancini Punya Catatan Manis dan Luka Lama
Kembalinya Mancini tidak lepas dari rekam jejak positifnya bersama Gli Azzurri.
Pada periode pertama kepemimpinannya sejak 2018 hingga 2023, Italia berhasil meraih gelar EURO 2020.
Italia kembali memanggil Roberto Mancini untuk membangun kejayaan Gli Azzurri. Namun, ada luka lama yang harus dibayar sang pelatih
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