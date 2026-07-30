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Roberto Mancini Kembali ke Timnas Italia, Bidik Trofi Bergengsi

Roberto Mancini Kembali ke Timnas Italia, Bidik Trofi Bergengsi
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Roberto Mancini. Foto: ANTARA/REUTERS/Alberto Lingria

jpnn.com - JAKARTA - Roberto Mancini resmi menjalani periode kedua sebagai pelatih Timnas Italia. Dia menandatangani kontrak selama empat tahun untuk menukangi Gli Azzurri.

Pelatih berusia 61 tahun itu berambisi membawa Italia kembali meraih gelar besar, setelah gagal tampil di tiga edisi Piala Dunia terakhir dan belum menjuarai turnamen mayor sejak menjuarai Euro 2020 di bawah kepemimpinannya.

“Saya berharap bisa memenangkan satu trofi penting, atau bahkan dua, lalu tetap bertahan lebih lama bila memungkinkan," kata Mancini dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) pada Kamis (30/7).

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Mancini menangani Italia pada 2018 hingga 2023. Selama periode tersebut, Gli Azzurri mencatat rekor tidak terkalahkan dalam 37 pertandingan secara beruntun, sebelumu dilampaui Spanyol pada tahun ini.

Pelatih yang pernah menangani Manchester City itu mengakui harus kembali merebut hati para pendukung Italia setelah keputusannya mundur pada 2023 demi menerima tawaran melatih Arab Saudi, yang sempat memicu kontroversi.

"Saya akan berusaha membuat tim Italia tampil begitu indah dan bermain sangat baik sehingga para suporter kembali jatuh cinta kepada tim itu, dan mungkin memaafkan saya atas apa yang terjadi. Itulah harapan saya," ujarnya.

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Mancini juga optimistis Italia masih memiliki cukup banyak pemain berbakat untuk membentuk tim yang kompetitif. Dia mendorong klub-klub di Italia agar lebih berani memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda.

Mancini mengungkapkan dua target utama yang ingin diwujudkannya bersama Gli Azzurri. "Ada dua hal yang paling saya inginkan,” katanya.

Roberto Mancini menargetkan tim nasional Italia kembali meraih trofi setelah ia resmi menjalani periode kedua sebagai pelatih Gli Azzurri

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