Robot Mornine Dorong AiMOGA Tembus Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Robot Mornine berdiri anggun di sudut diler otomotif, menyapa setiap pengunjung yang datang dengan ramah.

Di tempat lain, robot humanoid itu sibuk membantu navigasi pasien di rumah sakit dan mengarahkan lalu lintas kota.

Ia bukan lagi sekadar prototipe pameran, melainkan asisten cerdas yang benar-benar bekerja di tengah masyarakat.

Mornine adalah salah satu mahakarya utama dari AiMOGA Robotics.

Robot humanoid tersebut dirancang khusus untuk memadukan kecerdasan buatan (embodied intelligence), dengan interaksi sosial alami.

Tak heran jika keberadaan Mornine menjadi ujung tombak bagi AiMOGA dalam menaklukkan pasar internasional.

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Kesiapan Mornine untuk "turun ke lapangan" makin tak tertandingi setelah mengantongi sertifikasi perangkat keras dan lunak dari Uni Eropa, serta sertifikasi Federal Communications Commission (FCC) dari Amerika Serikat.

Dua lisensi ketat menjadi paspor emas yang melapangkan jalan Mornine masuk ke berbagai negara maju.