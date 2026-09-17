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Robot Perawat dan Keamanan AiMOGA Mulai Berdinas di Eropa

Robot Perawat dan Keamanan AiMOGA Mulai Berdinas di Eropa
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Robot Perawat dan keamanan AiMOGA. Foto: aimoga

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pameran teknologi IFA 2026 di Berlin baru saja usai, tetapi ada satu cerita menarik yang membekas dari booth AiMOGA Robotics.

Anak perusahaan Chery Group itu resmi memperkenalkan dua inovasi terbarunya untuk publik Eropa: robot perawat cerdas dan keamanan.

Bukan sekadar pamer kecanggihan di atas panggung, kedua robot lahir dari kebutuhan nyata di lapangan.

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Bayangkan suasana rumah sakit yang supersibuk. Di sanalah si Robot Perawat (Robotic Nurse) mengambil peran.

Mulai dari menyapa pasien di pintu masuk, memberi petunjuk arah ruangan, hingga melayani konsultasi ringan.

Robot dirancang untuk mengurangi beban tenaga medis, agar mereka bisa lebih fokus merawat pasien yang kritis.

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Sementara itu, untuk urusan ketertiban, ada Intelligent Security Robot.

Di China sendiri, robot patroli sudah 'bertugas' menjaga keamanan di lebih dari 30 kota.

Ajang pameran teknologi IFA 2026 di Berlin baru saja usai, tetapi ada satu cerita menarik yang membekas dari booth AiMOGA Robotics.

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