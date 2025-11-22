menu
Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi
Festival musik, Rock In Solo 2025 akan segera digelar di Benteng Vastenburg, Pasar Kliwon, Solo pada 22-23 November 2025. Foto: Dok. Rock In Solo

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, mulai hari ini, Sabtu (22/11) dan Minggu (23/11).

Puluhan band cadas dari luar negeri dan dalam negeri siap memuaskan para metalhead selama dua hari penyelenggaraan Rock In Solo 2025.

Berikut Rundown Rock In Solo 2025:

22 November 2025 - XXI Stage

12.00 WIB Libero, 12.45 Engage In Vengeance, 13.30 Innocent Voice, 14.15 Tendangan Badut, 14.45 Break Ashar, 15.50 Invicia, 15.45 Sprayer, 16.30 Powerpunk, 17.00 Break Magrib, 18.00 MCPR, 18.45 Break Isya, 19.00 Amorphous, 19.45 Keep It Real, 20.30 Stillbirth.

23 November 2025 - XXI Stage Stage

12.00 Crashead, 12.45 Kid Monster, 13.30 Baladhugal, 14.15 Jubah Hitam, 14.45 Break Ashar, 15.00 Eden Adversary, 15.45 Righting Wrong, 16.30 Ugoslabier, 17.15 Break Magrib, 18.00 Tariot, 18.45 Break Isya, 19.00 Sworn, 19.45 Godplant, 20.30 Paranoid Despire, 21.25 Sukatani.

23 November 2025 - Rajamala Stage

