Rock In Solo 2026 Resmi Ditunda, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan festival musik keras, Rock In Solo 2026, yang rencana digelar di Solo, Jawa Tengah resmi ditunda.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh penyelenggara melalui akun resmi di Instagram.
"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Situasi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang tidak kondusif. Bencana alam gempa bumi di Flores, erupsi gunung Anak Krakatau, dan lainnya. Hingga bencana ekologis kebakaran hutan di hampir semua wilayah Kalimantan, dan sebagian Sumatera, Sulawesi dan Papua. Ditambah penanganannya yang belum maksimal. Semua itu menjadi perhatian dan pertimbangan kami dalam melangkah dan mengambil sebuah keputusan berat," ungkap Rock In Solo, Senin (12/10).
"Kami merasa tidak mampu untuk tetap menyelenggarakan perhelatan besar di tengah keadaan seperti ini, maka kami memutuskan untuk menunda penyelenggaraan Rock In Solo 2026 sampai tahun depan," lanjutnya.
Pihak penyelenggara merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama situasi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang tidak kondusif, termasuk penanganan bencana yang tidak kunjung selesai.
Oleh sebab itu, Rock In Solo memutuskan menunda acara hingga tahun depan.
"Bagi kami, Rock in Solo, dibangun atas dasar nilai kemanusiaan, etika dan empati. Ada hal yang lebih penting dan lebih besar daripada sebuah pertunjukan musik," tegasnya.
Meski begitu, penyelenggara memastikan bakal memulai rangkaian acara A Journey of Rock in Solo dalam skala yang lebih memungkinkan dalam waktu dekat.
Penyelenggaraan festival musik keras, Rock In Solo 2026, yang rencana digelar di Solo, Jawa Tengah resmi ditunda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AQUA Hadir Sebagai Official Water Partner Pestapora 2026, Bikin Adem Menikmati Setiap Momen
- Juicy Luicy Ramaikan Panggung Pestapora Hari Pertama
- 11 Tahun Berkarya, The Papandayan Jazz Fest 2026 Hadirkan Lebih Banyak Jazz dan Kolaborasi
- Serunya Family Time saat ‘Sunset di Pantai’ Land’s End PIK2, Piknik & Menikmati Musik
- Tampil di Magnumotion Loud Fest 2026, The Jansen Bawa Isu Karhutla
- Magnumotion Loud Fest 2026 Jadi Titik Temu Baru Komunitas Musik Keras