Rocky Gerung
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Terbitnya aturan baru di MBG pun tenggelam oleh hebohnya Rocky Gerung yang masuk ke Wantimpres. Heboh Rocky Gerung hanya kalah oleh heboh pergantian Kapolri: dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto.
Bukan main membanjirnya ejekan, hujatan, meme sampai karangan bunga dukacita: R.I.P Rocky Gerung. Termasuk yang mengejek tekadnya di Wantimpres: tetap kritis dan kritis itu beda dengan kritik.
Saya tertarik dengan satu komentar yang mendasar. Yakni dari seorang akademikus hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: Prof Dr Zainal Arifin Mochtar.
"Rocky Gerung itu seorang sofis," ujarnya.
Sofisme bukan aliran. Bukan juga diambil dari nama orang. Itu diambil dari satu kata dalam bahasa Yunani ''Sophos''. Artinya: orang yang bijaksana karena punya pengetahuan yang luas dan terampil dalam olah kata.
Di Yunani, di zaman itu, orang-orang yang seperti Rocky Gerung biasa disebut golongan sofis. Tokohnya antara lain Protagoras dan Gorgias. Mereka hidup sekitar 400 tahun sebelum masehi.
Belakangan istilah ''sofis'' agak bergeser ke negatif: orang pintar, berpengetahuan luas, pandai berdebat untuk kemenangan dirinya sendiri.
Terbitnya aturan baru di MBG pun tenggelam oleh hebohnya Rocky Gerung yang masuk ke Wantimpres. Heboh Rocky Gerung hanya kalah oleh heboh pergantian Kapolri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Abuleke Bahlil
- Kepala Bakom Ungkap Misi Khusus dari Prabowo, Silakan Disimak
- Permintaan Rocky Gerung ke Kabakom: Pulihkan Nama Baik Saya, Sudah 3 Hari Dicaci
- Mitra Keracunan
- Punya Modal Aktivisme, Syahganda Berpeluang Merombak Budaya Komunikasi Pemerintah
- Ganti Slogan Presisi, Polri Era Jenderal Suyudi Pakai Tagline Polisi Bersama Masyarakat