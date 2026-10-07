jpnn.com - Terbitnya aturan baru di MBG pun tenggelam oleh hebohnya Rocky Gerung yang masuk ke Wantimpres. Heboh Rocky Gerung hanya kalah oleh heboh pergantian Kapolri: dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto.

Bukan main membanjirnya ejekan, hujatan, meme sampai karangan bunga dukacita: R.I.P Rocky Gerung. Termasuk yang mengejek tekadnya di Wantimpres: tetap kritis dan kritis itu beda dengan kritik.

Baca Juga: Mitra Keracunan

Saya tertarik dengan satu komentar yang mendasar. Yakni dari seorang akademikus hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: Prof Dr Zainal Arifin Mochtar.

"Rocky Gerung itu seorang sofis," ujarnya.

Sofisme bukan aliran. Bukan juga diambil dari nama orang. Itu diambil dari satu kata dalam bahasa Yunani ''Sophos''. Artinya: orang yang bijaksana karena punya pengetahuan yang luas dan terampil dalam olah kata.

Baca Juga: Polsek Baru

Di Yunani, di zaman itu, orang-orang yang seperti Rocky Gerung biasa disebut golongan sofis. Tokohnya antara lain Protagoras dan Gorgias. Mereka hidup sekitar 400 tahun sebelum masehi.

Belakangan istilah ''sofis'' agak bergeser ke negatif: orang pintar, berpengetahuan luas, pandai berdebat untuk kemenangan dirinya sendiri.