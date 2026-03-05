Rocky Gerung Apresiasi Penangkapan Perburu Gajah di Riau, Ungkit Hak Alam

jpnn.com, PEKANBARU - Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan apresiasi atas keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus perburuan gajah Sumatera di Riau.

Ia juga mengungkapkan duka atas masih terjadinya pembunuhan satwa dilindungi demi mengambil gadingnya.

Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Rocky menegaskan bahwa gading gajah bukanlah kebutuhan dasar manusia sehingga tidak ada alasan untuk membunuh satwa tersebut.

“Gading gajah itu bukan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, biarkanlah gading itu tetap tumbuh di tubuh sang gajah,” kata Rocky Kamis (5/3).

Rocky menyampaikan kesedihannya atas terbunuhnya sejumlah Gajah Sumatera yang diburu hanya demi gadingnya.

Namun di sisi lain, ia juga mengaku bersyukur karena aparat kepolisian dari Polda Riau berhasil membongkar jaringan pemburu gajah tersebut.

Baca Juga: Modus Sindikat Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah yang Diungkap Polda Riau

“Saya secara khusus memberikan apresiasi kepada Herry Heryawan selaku Kapolda Riau yang berhasil mengungkap jaringan perburuan gajah ini,” ungkap Rocky.

Menurut Rocky, langkah penegakan hukum terhadap pelaku perburuan gajah menjadi pesan penting bahwa manusia tidak berhak mengambil apa yang telah diberikan alam kepada satwa liar.