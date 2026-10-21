Rocky Gerung Beri Love Sign untuk 2 Tahun Prabowo-Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung tak melontarkan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rocky mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dua tahun Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/10).

Dia datang bersama anggota wantimpres lainnya, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam.

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Menurut Rocky, kinerja dua tahun pemerintahan memang ada yang perlu dievaluasi.

Dia memberikan nilai dengan membentuk love menggunakan jari telunjuk dan jempol.

“Bukan soal perdana, tetapi urgensinya, karena dua tahun jadi mesti dievaluasi, dan saya kasih nilai..,” ujarnya sambil memberikan simbol hati menggunakan jari.

Adapun, pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki dua tahun yang jatuh pada Selasa (20/10) Oktober kemarin. (dit/jpnn)