Rocky Gerung dan Babah Alun Konon Bakal Jadi Wantimpres
jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah tokoh dan pejabat merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10) siang.
Dari pantauan JPNN di Istana, tampak eks Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, eks Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, pengusaha Jusuf Hamka atau Babah Alun sudah mendatangi kantor presiden.
Para tokoh tersebut senada mengenakan setelan jas, kemeja putih, peci hitam, dan dasi biru muda.
Pratikno mengatakan dirinya diundang untuk dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
“Iya, ini saya diundang untuk pelantikan watimpres, ya,” ucap Pratikno.
Walau begitu, Pratikno masih belum membocorkan jabatan yang akan diembannya di Wantimpres.
Saat ditanyakan mengenai kesiapan menjadi Ketua Wantimpres, Pratikno mengaku tetap siap bila diberi amanah.
Sejumlah tokoh termasuk Pratikno, Jusuf Hamka, hingga Anwar Usman merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10) siang.
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