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Rocky Gerung Dorong Polwan Kedepankan Etika Kepedulian dalam Bertugas

Rocky Gerung Dorong Polwan Kedepankan Etika Kepedulian dalam Bertugas
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Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam Pembekalan Peserta Didik Diktuk Bintara Polri di Gedung Widya Warapsari Sepolwan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Pengamat politik Rocky Gerung mendorong polisi wanita (Polwan) mengedepankan ethics of care atau etika kepedulian dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan kewenangan kepolisian agar tugas melindungi dan melayani masyarakat tidak hanya bertumpu pada ethics of power.

Hal itu disampaikan Rocky saat menjadi narasumber dalam Pembekalan Peserta Didik Diktuk Bintara Polri, di Gedung Widya Warapsari Sepolwan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

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Rocky mengatakan polisi berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki persoalan sosial, ekonomi, budaya, hingga psikologis yang semakin kompleks.

Karena itu, kemampuan memahami kondisi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Artinya, identitas primer Polwan adalah caring, baru kemudian policing. Kendati dalam hierarki institusi ada pembeda kepangkatan, tapi secara fungsional semua polisi adalah pengasuh masyarakat. Sistem etiknya adalah ethics of care, bukan ethics of power,” kata Rocky.

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Menurutnya, Polwan tidak semata-mata dipandang sebagai polisi berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga sebagai bagian dari profesi yang memiliki fungsi perlindungan, pelayanan dan membangun hubungan dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut, kata Rocky, semakin penting di tengah berbagai tekanan yang dihadapi masyarakat, mulai dari konflik global, persoalan ekonomi, krisis lingkungan hingga potensi meningkatnya keresahan sosial.

Rocky Gerung mengatakan polisi berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki persoalan sosial, ekonomi, budaya, hingga psikologis yang semakin kompleks.

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