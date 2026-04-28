Rocky Gerung Hadir di Istana, Prabowo Sebut Masih Disiden

Rocky Gerung Hadir di Istana, Prabowo Sebut Masih Disiden
Presiden Prabowo Subianto bertemu Rocky Gerung di Istana Negara, pada Senin (27/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa Rocky Gerung masih disiden atau menjadi kelompok yang berseberangan terhadap kepemimpinannya.

Hal itu diungkapkan oleh Rocky usai bertemu Prabowo saat menghadiri pelantikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur di Istana Negara, pada Senin (27/4).

Disiden sendiri adalah orang atau kelompok yang tidak sepakat, menolak, atau mengkritik pendapat, kebijakan, serta pemerintah atau kekuasaan yang sedang berlaku.

Baca Juga:

Mulanya, Prabowo dan Rocky bersalaman usai pelantikan. Prabowo tampak senyum dan mengobrol dengan Rocky.

“Ya pokoknya ada lah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu,”

Walau begitu, Prabowo kemudian berseloroh bahwa Rocky masih menjadi pihak yang kontra terhadap kekuasaan Prabowo.

Baca Juga:

“Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu, tapi Anda lihat wajahnya, wajah bercanda. Emang saya disiden,” tuturnya.

Selain dengan Prabowo, Rocky juga sempat mengobrol dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Walau begitu, Prabowo kemudian berseloroh bahwa Rocky masih menjadi pihak yang kontra terhadap kekuasaan Prabowo.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI