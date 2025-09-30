menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Rocky Gerung Memuji Irjen Herry Heryawan

Rocky Gerung Memuji Irjen Herry Heryawan

Rocky Gerung Memuji Irjen Herry Heryawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Akademisi Rocky Gerung. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan memuji sikap Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat menghadapi demonstran pada Agustus lalu.

Rocky melempar pujian itu saat Dialog Publik Polri yang digelar pada Senin (29/9) di Jakarta.

Selain ada Rocky, juga hadir Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para petinggi Polri.

Baca Juga:

“Waktu demonstrasi Agustus itu, saya ada di Pekanbaru, menemani Irjen Herry, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar. Yang dipajang di depan para demonstran untuk menyambut mereka, bukan panser, bukan water cannon, tetapi spanduk besar dari Polda Riau,” kata Rocky.

Spanduk yang dimaksud Rocky bertuliskan “Selamat Datang Para Pejuang Aspirasi”.

Menurut Rocky, sikap itu menunjukkan pendekatan yang humanis dalam menghadapi massa aksi.

Baca Juga:

“Bayangkan, dia menyambut dengan spanduk itu. Enggak ada ketakutan sama demonstran," tuturnya.

Rocky menegaskan sikap Kapolda Riau itu patut dicontoh oleh jajaran kepolisian lainnya.

Akademisi Rocky Gerung memuji cara Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat menghadapi demonstran pada Agustus lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI