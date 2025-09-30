Rocky Gerung Memuji Irjen Herry Heryawan
jpnn.com - PEKANBARU - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan memuji sikap Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat menghadapi demonstran pada Agustus lalu.
Rocky melempar pujian itu saat Dialog Publik Polri yang digelar pada Senin (29/9) di Jakarta.
Selain ada Rocky, juga hadir Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para petinggi Polri.
“Waktu demonstrasi Agustus itu, saya ada di Pekanbaru, menemani Irjen Herry, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar. Yang dipajang di depan para demonstran untuk menyambut mereka, bukan panser, bukan water cannon, tetapi spanduk besar dari Polda Riau,” kata Rocky.
Spanduk yang dimaksud Rocky bertuliskan “Selamat Datang Para Pejuang Aspirasi”.
Menurut Rocky, sikap itu menunjukkan pendekatan yang humanis dalam menghadapi massa aksi.
“Bayangkan, dia menyambut dengan spanduk itu. Enggak ada ketakutan sama demonstran," tuturnya.
Rocky menegaskan sikap Kapolda Riau itu patut dicontoh oleh jajaran kepolisian lainnya.
