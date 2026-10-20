Rocky Gerung Pastikan Tetap Kritis Meski Jadi Wantimpres

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menegaskan keputusannya masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan berarti meninggalkan sikap kritis yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Rocky memastikan tetap membawa tradisi kebebasan intelektual untuk memberikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Rocky menyadari banyak yang kecewa dirinya merapat ke pemerintahan. Namun, ia menilai kritik tidak ditentukan oleh posisi seseorang, melainkan konsistensi dalam mempertahankan prinsip.

"Kritis atau tidak kritis bukan soal sejauh apa. Kritik itu bukan ordinal, tetapi nominal. Artinya, bukan kritik 10 persen atau 20 persen karena ada kompromi di dalam kabinet. Kritik itu ya kritik atau tidak kritik,” kata Rocky dalam acara Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditayangkan salah satu televisi swasta di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dia menjelaskan dirinya tetap membawa cara berpikir yang tumbuh dari lingkungan kampus. Jika selama ini gagasannya disampaikan dari luar kekuasaan, kini ia ingin membawa perspektif yang sama untuk menguji kebijakan dari dalam.

“Saya tidak mewakili suara mahasiswa, tetapi saya ingin mahasiswa mengerti bahwa saya tidak akan mengkhianati mereka. Saya datang dari komunitas kampus,” ujarnya.

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Lagi pula, ditekankan Rocky, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkannya di Wantimpres sebagai representasi komunitas pemikir akademik. Bukan perwakilan organisasi politik, kelompok keagamaan, ataupun kalangan purnawirawan.

"Filsuf akademisi itu konstan, tidak akan berubah,” tegasnya.