Rocky Masuk Istana, Budiman: Pemimpin Sudah Semestinya Angkat Filsuf Jadi Penasihat

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pemimpin negara tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Ia juga harus memiliki kapasitas untuk mempertanyakan arah yang sedang ditempuh negara.

Karena itu, Budiman Sudjatmiko menilai pemikiran filosofis semestinya memiliki tempat yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan.

“Filosof sendiri harus jadi pemimpin atau setidaknya pemimpin harus punya kapasitas sebagai filosof,” kata Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) itu ketika menjelaskan pandangannya mengenai kehadiran Rocky Gerung di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

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Menurut Budiman, gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan mendasar dalam pemerintahan: seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi konseptual dan jangka panjang.

Teknokrasi, menurutnya, penting untuk menyediakan data, instrumen, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Namun, seorang pemimpin tetap harus mampu mengajukan pertanyaan yang berada di luar kemampuan teknokrasi untuk menjawabnya.

“Data tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ‘masalah yang sedang kita pecahkan ini sebenarnya masalah yang benar atau bukan?’ Itu wilayah pemikiran filosofis,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, filsafat bukan dipahami sebagai pengetahuan abstrak yang berada jauh dari realitas pemerintahan. Sebaliknya, filsafat diperlukan untuk menguji asumsi yang berada di balik keputusan politik.

Seorang pemimpin yang memiliki kapasitas filosofis, menurut Budiman, tidak harus menjadi akademisi filsafat atau menguasai seluruh tradisi pemikiran filosofis.