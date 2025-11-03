Roemah Koffie & Yayasan JHL Merah Putih Kasih Dorong Regenerasi Petani Muda
jpnn.com, JAKARTA - Roemah Koffie bersama Yayasan JHL Merah Putih Kasih, Universitas Diponegoro, dan Universitas Katolik Soegijapranata menyelenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka lanjutan Program Seribu Sarjana Pertanian, di Roemah Koffie Stage, Jakarta Coffee Week 2025, ICE BSD City, pada Minggu (2/11).
CEO Roemah Koffie Felix TJ menyatakan program itu merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung keberlanjutan kopi dan pertanian Indonesia, sekaligus CSR di bidang pendidikan dan pemberdayaan.
“Roemah Koffie percaya setiap cangkir kopi yang kita nikmati hari ini dimulai dari pengetahuan dan tangan-tangan muda di ladang,” ujar Felix TJ.
Dia berharap melalui kolaborasi dengan Yayasan JHL Merah Putih Kasih dan universitas mitra, Roemah Koffie ingin memastikan bahwa keberlanjutan kopi Indonesia dimulai dari pendidikan.
“Kami tidak hanya berbicara tentang rasa kopi, tetapi juga tentang bagaimana ilmu dan nilai hidup bisa menumbuhkan masa depan yang lebih baik bagi petani muda,” kata dia.
Felix TJ juga menambahkan program ini menjadi perpanjangan dari semangat Roemah Koffie Academy, yang selama ini aktif menyelenggarakan kompetisi latte art, pelatihan barista, dan workshop kopi di berbagai daerah.
“Edukasi adalah inti dari budaya kopi yang berkelanjutan. Kopi yang hebat tumbuh dari pendidikan yang baik,” ungkap Felix.
Seribu Sarjana Pertanian merupakan program sosial berkelanjutan yang dijalankan oleh Yayasan JHL Merah Putih Kasih sejak 2024.
