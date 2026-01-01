ROG GM700TZ: Prebuilt PC Desktop Gaming dengan Duo AMD Ryzen & Radeon Gahar

jpnn.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, perdebatan antara 'rakit PC sendiri' vs 'beli PC jadi (pre-built)' selalu hangat dibicarakan. PC rakitan menawarkan fleksibilitas namun pengguna harus jamin sendiri kompatibilitas antar komponen yang rumit, sementara PC pre-built sering dianggap kaku dan sulit di-upgrade.

Namun, pada 2026 menjadi titik balik. Seiring dengan kesibukan para profesional dan kreator yang juga merangkap sebagai hardcore gamer, permintaan akan solusi prebuilt PC gaming terbaik yang praktis namun punya performa 'monster' semakin tinggi.

ASUS menjawab tantangan tersebut melalui GM700TZ-R97X831WOM. Ini bukan sekadar PC desktop biasa; ini adalah hasil kurasi hardware terbaik dunia yang dibungkus dalam ekosistem ROG yang matang.

Bila biasanya pengguna mencari laptop untuk portabilitas, ROG GM700TZ hadir bagi mereka yang menginginkan performa absolut tanpa kompromi thermal yang biasanya ditemui di perangkat portabel.

Estetika Futuristik: Desain G7 yang Tool-Less dan Intuitif

Tampilan casing ROG GM700TZ ini hadir membawa bahasa desain Cyberpunk khas ROG dengan dominasi material metal dan tempered glass. Di bagian depan, panel kaca transparan memamerkan logo Fearless Eye yang terintegrasi dengan pencahayaan Aura Sync RGB, memberikan identitas kuat sebagai prebuilt PC gaming terbaik ASUS ROG.

Salah satu lompatan besar dalam desain ini adalah fitur Tool-less Access. ASUS memahami bahwa pengguna PC high-end ingin kemudahan dalam perawatan. Panel samping dapat dibuka tanpa menggunakan satu obeng pun, memudahkan untuk sekadar membersihkan debu pada filter magnetik atau melihat interior yang tertata rapi.

Manajemen kabel di dalamnya sangat presisi, memastikan aliran udara (airflow) dari tiga kipas intake di depan tidak terhambat menuju komponen vital.