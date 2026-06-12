Roger Danuarta dan Cut Meyriska Turut Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Hanania

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Roger Danuarta dan Cut Meyriska turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (12/6), suami istri itu mengaku dicecar sekitar 30 pertanyaan oleh tim penyidik.

?"Tadi ada 30 pertanyaan dan semuanya berjalan lancar, tidak ada apa-apa. Kami sudah memberitahukan apa yang kami tahu dan menyerahkan semua persiapan (dokumen), seperti surat-surat kontrak," kata Cut Meyriska dilansir Antara.

?Cut Meyriska menjelaskan, hubungan dirinya dengan Hanania Group terjadi pada 2024 untuk satu kali perjalanan umrah bareng keluarga.

Menurutnya, hubungan kerja tersebut murni berbasis kerja sama promosi dan pihaknya tidak menerima uang saku tambahan.

?"Sistemnya barter foto dan video, pure konten. Tapi kami juga ada yang berbayar karena perginya sekeluarga, seperti untuk anak aku. Tadi sudah ditunjukkan semua bukti transfer kekurangan bayar dan kontraknya ke penyidik," jelasnya.

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?Sementara itu, Roger Danuarta mengungkapkan bahwa pihaknya awalnya tidak mengenal langsung pemilik Hanania Group.

Dia dan Cut Meyriska mendapatkan rekomendasi dari rekan sebelum akhirnya ditawari oleh pihak travel untuk diberangkatkan.