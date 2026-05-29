Rohis Pegadaian Distribusi 4.500 Paket Daging Kurban

jpnn.com, BEKASI - Organisasi Rohani Islam (Rohis) Pegadaian melanjutkan konsistensi dalam menebar kebermanfaatan sosial bagi masyarakat, dengan melakukan pemotongan dan pendistribusian daging hewan kurban IdulAdha 1447 Hijriah.

Mengusung tema besar “Satu Ketulusan Sejuta Kemanfaatan,” kegiatan pemotongan ini dipusatkan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Amanah Bersama Agro, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, pada Rabu (29/5).

Langkah nyata ini menegaskan komitmen PT Pegadaian yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis yang agresif, namun juga secara seimbang memperkokoh pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Di tengah lompatan besar perusahaan sebagai pelopor Layanan Bank Emas (Bullion Bank) pertama di Indonesia serta akselerator digitalisasi keuangan nasional, aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa modernisasi ekosistem korporasi berjalan beriringan dengan kontribusi nyata pada kesejahteraan sosial.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Direksi dan manajemen puncak PT Pegadaian, di antaranya Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi; Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti; serta SEVP Transformation Office PT Pegadaian, Rully Yusuf.

Hadir pula Ketua Rohis Pegadaian Ustadz Sugeng, serta Pemilik RPH Amanah Bersama Agro, Vidi Julianto.

“Momentum IdulAdha bukan hanya menjadi bentuk ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi pengingat esensial bagi korporasi dan seluruh insan Pegadaian akan pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini, Pegadaian berkomitmen penuh untuk terus menghadirkan manfaat sosial yang inklusif bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan internal perusahaan dan bersama mitra,” ujar Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha.