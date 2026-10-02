Rokok Ilegal Makin Marak, Ahli Ingatkan Soal Aturan IHT

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif InFast Bestari Gede Sandra menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal yang terus meningkat setiap tahunnya.

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membatasi bahan kandungan tambahan dan perisa produk tembakau, bisa berdampak pada peredaran rokok ilegal yang turut mempengaruhi Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara.

“Jangan sampai karena kebijakan yang tone-nya memberatkan IHT berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok 8 persen. Sepanjang 2025, penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok sekitar Rp211,7 triliun. Sedangkan tahun ini, ditargetkan bisa mencapai Rp225,73 triliun.

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Artinya dari sisi ekonomi, penerimaan negara dari sektor CHT cukup signifikan,” ujar Gede saat dihubungi.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pelarangan penambah rasa atau bahan tambahan pada produk tembakau sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Padahal, hasil riset terbaru dari Litbang Kompas, menunjukkan 90 persen responden menilai kemungkinan orang akan mengonsumsi rokok ilegal jika rokok dengan varian rasa dilarang.

Estimasi Euromonitor turut menunjukkan market share rokok ilegal memiliki tren kenaikan, dengan nilai sebesar 7,3 persen pada 2017 menjadi 11,5 persen pada 2025 ini.

Proyeksi tahun ini juga diprediksi tetap meningkat, dengan estimasi 16,9 persen. Melihat hal ini, ia mengingatkan adanya efek berganda atau multiplier effect jika industri tidak stabil, sebab IHT memiliki peran yang cukup signifikan di sektor hulu dari petani tembakau dan cengkeh yang jumlahnya sekitar 1,6 juta orang.