Roland Garros 2026 Benar-Benar Jadi Kuburan Pemain Unggulan

Iga Swiatek di 16 Besar Roland Garros 2026. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP

jpnn.com - PARIS - Roland Garros 2026 kembali memakan korban dari kalangan pemain unggulan.

Kali ini pemain itu bernama Iga Swiatek. Wanita Polandia peringkat ketiga dunia yang empat kali menjadi juara di Roland Garrros.

Iga tersingkir di babak keempat atau 16 Besar, kalah dari peringkat 15 dunia Marta Kostyuk, Minggu (31/5).

Kostyuk, yang mematahkan servis Swiatek enam kali, menuju perempat final di Paris untuk pertama kalinya dengan kemenangan 7-5, 6-1.

"Dia tidak terlalu menyulitkan saya dengan servis pertama hari ini," kata Kostyuk usai pertandingan dikutip dari WTA.

"Saya hanya mengembalikan semua servis, dan tidak mudah bermain melawan seseorang yang mengembalikan semua servis Anda dan memberi banyak tekanan pada Anda di servis kedua."

Kelemahan Swiatek adalah 39 kesalahan sendiri, tiga kali lebih banyak daripada 13 pukulan winner-nya, dan tingkat kemenangan 45 persen untuk poin servis pertama.

"Seiring berjalannya pertandingan, dia semakin merasakan tekanan," ujar Kostyuk.

Roland Garros 2026 sudah mendekati akhir nih, sudah 16 Besar, bahkan sudah ada yang ke perempat final.

