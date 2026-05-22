Roland Garros 2026: Janice Tjen Ketemu Cewek AS di Babak Pertama

jpnn.com - PARIS - Petenis putri Indonesia Janice Tjen berhadapan dengan salah satu jago Amerika Serikat Emma Navarro pada grand slam lapangan tanah liat Roland Garros 2026.

Janice, yang saat ini berada di peringkat 41 dunia, akan menantang Navarro, yang ada di posisi 39, pada babak pertama French Open -sebutan lain Roland Garros, Minggu (24/5).

Navarro saat ini masih berada di Strasbourg untuk melakoni semifinal ajang WTA 500 di sana.

Sementara itu, Janice, yang menjadi unggulan teratas Maroko Open 2026, kandas pada 16 Besar, Rabu (20/5).

Keduanya menempuh perjalanan berbeda pada musim lapangan tanah liat.

Janice memulai dengan WTA 1000 Madrid, kemudian ke WTA 1000 Roma. Namun, ia tidak dapat melangkah lebih jauh dari babak kedua dalam dua turnamen tersebut.

Navarro membuka musim lapangan tanah liat di Italian Open 2026, kandas pada babak pertama. Ia kemudian mengikuti WTA 125 Trophee Lagardere, tetapi terhenti di babak kedua.

Sementara itu, sang juara bertahan Roland Garros Coco Gauff kembali ke Paris dengan menjaga momentumnya setelah menjadi finalis di Roma.