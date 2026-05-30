Roland Garros 2026: Setelah Jannik Sinner, Novak Djokovic Juga Tumbang, Rekor

Joao Fonseca. Foto: Pierre Froger/FFT

jpnn.com - PARIS - Saat Roland Garros 2026 masih syok lantaran gugurnya petenis nomor satu dunia Jannik Sinner pada Kamis (28/5), kejutan kembali hadir pada Jumat (29/5).

Si juara Grand Slam 24 kali Novak Djokovic tumbang.

Djokovic kalah dari petenis pendatang baru asal Brasil, Joao Fonseca, pada 32 Besar di Court Philippe-Chatrier.

Itu membuat tak ada lagi pemilik Grand Slam di 16 Besar tunggal putra.

Djokovic kalah dalam pertarungan epik selama empat jam 53 menit yang membuat 15.000 penggemar tegang sepanjang pertandingan, Djokovic tidak mampu menahan permainan dinamis petenis Brasil itu dan kalah dalam lima set dramatis 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7.

"Saya hanya bermain, mencoba menikmati, dan, ya, sungguh menyenangkan," kata Fonseca.

Dengan kemenangan itu, Fonseca yang berusia 19 tahun menjadi remaja pertama yang berhasil melakukan comeback berturut-turut dari tertinggal dua set dalam 30 tahun sejarah tenis Grand Slam.

Sebelum menang comeback dari Djokovic, Fonseca juga melakoni permainan lima set di babak kedua, menang 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 dari Dino Prizmic.

