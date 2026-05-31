Roland Garros 2026: Wanita-Wanita Unggulan Berguguran, Termasuk Juara Bertahan

jpnn.com - PARIS - Grand Slam kedua dalam kalender tahun ini, Roland Garros 2026, bak kuburan buat pemain-pemain papan atas.

Tak cuma di nomor tunggal putra, pada sektor tunggal putri Grand Slam setelah Australian Open serta sebelum Wimbledon dan US Open ini pun, korban berjatuhan.

Elena Rybakina (nomor 2 dunia) kandas di babak kedua.

Amanda Anisimova (6) dan si petahana Coco Gauff gugur di babak ketiga atau 32 Besar, Sabtu (30/5) malam WIB.

Anisimova kalah dari petenis tuan rumah ranking 92 dunia Diane Parry 3-6, 6-4, 6(3)-7(10).

Sementara itu, si juara bertahan Coco Gauff, takluk dari petenis Austria peringkat 30 dunia Anastasia Potapova 6-4, 6(1)-7(7), 4-6.

Baca Juga: Petenis Nomor 1 Dunia Tumbang di 64 Besar Roland Garros 2026

“Ya, saya belum bisa banyak bicara. Saya sangat bahagia dengan semangat juang yang kami tunjukkan berdua,” kata Potapova.

“Coco adalah juara sejati. Saya sangat menghormatinya, dan ya, saya juga sangat bangga pada diri saya sendiri karena saya bertahan, berjuang hingga poin terakhir, dan inilah saya," imbuhnya.