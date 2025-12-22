Rolls-Royce Phantom 100 Tahun: Proyek Paling Ambisius, Hanya 25 Unit di Dunia

jpnn.com - Seratus tahun bukan usia biasa bagi sebuah mobil, satu di antaranya Rolls-Royce Phantom.

Satu abad menjadi perjalanan Phantom menegaskan posisinya sebagai standar tertinggi kemewahan otomotif dunia.

Sepanjang 2025, Rolls-Royce Motor Cars merayakan tonggak bersejarah Phantom yang pertama kali diperkenalkan pada 1925, kini telah melewati delapan generasi tanpa kehilangan auranya.

Nama Phantom sejak awal bukan sekadar model, melainkan simbol status, keunggulan teknik, dan pengaruh budaya global.

CEO Rolls-Royce Motor Cars, Chris Brownridge, menyebut perayaan satu abad sebagai momen langka untuk menghormati sejarah panjang yang membentuk legenda Phantom.

Selain itu, jalan membuka bab baru untuk 100 tahun ke depan.

Puncak selebrasi hadir lewat Phantom Centenary Private Collection.

Hanya 25 unit yang diproduksi, menjadikannya salah satu proyek paling ambisius Rolls-Royce secara teknologi dan artistik.