Rolls Royce Phantom Regatta: Sedan Ultraeksklusif Rasa Kapal Pesiar, Hanya 1 di Dunia

jpnn.com - Rolls-Royce Motor Cars kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam meracik mobil ultraeksklusif.

Kali ini, pabrikan asal Inggris itu menghadirkan Phantom Regatta, sebuah Phantom Extended berstatus one-off yang hanya dibuat satu unit di dunia.

Mobil tersebut dijadwalkan menjalani debut global pada ajang Goodwood Festival of Speed 2026.

Bukan sekadar sedan mewah, Phantom Regatta dirancang membawa nuansa kapal pesiar ke dalam setiap sudutnya.

Inspirasinya datang dari Solent dan Chichester Harbour, kawasan perairan di pesisir selatan Inggris yang juga memiliki hubungan erat dengan sejarah Rolls-Royce.

Wilayah itu berada tak jauh dari Goodwood Estate maupun rumah mendiang Sir Henry Royce di West Wittering.

"Phantom Regatta merupakan buah karya para desainer, insinyur, dan pengrajin kami di Goodwood yang terinspirasi oleh keindahan perairan di sekitar mereka."

"Mobil ini membawa jiwa dunia yachting ke dalam kabin Phantom Extended," kata Head of Bespoke Rolls-Royce Motor Cars, Phil Fabre de la Grange.