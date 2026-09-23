Roman King Bakal Perankan Zafran Muda di Film 5 cm Revolusi Hati

jpnn.com - JAKARTA - Aktor muda Roman King bakal memerankan karakter Zafran dalam film 5 cm Revolusi Hati. Dalam film 5 cm, tokoh Zafran diperankan oleh Herjunot Ali. Diproduksi Soraya Intercine Films, 5 cm Revolusi Hati menceritakan tentang sosok Zafran yang duduk di tahun terakhir SMP.

"5 cm Revolusi Hati ini ceritanya tentang Zafran waktu tahun terakhir SMP dengan teman-temannya sebelum dia ketemu Genta, Riani, Arial, Ian, dan lain-lain. Jadi, yang lain Zafran belum ketemu pada saat SMP sesuai dengan bukunya, ya, kan. Nanti ketemunya, nanti," ujar Produser Sunil Soraya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (22/9). "Jadi, ini ceritanya tahun terakhir SMP mereka," sambungnya.

Sementara itu, Roman King mengungkapkan bahwa ini merupakan film layar lebar pertama yang dibintanginya. Meski demikian, dia mengaku proses syuting berjalan seru dan menyenangkan.

"Kalau buat aku, sih, ini, kan, film pertama aku, jadi aku belajarnya banyak, ya. Maksudnya, shot pertama dan proses syuting sama yang lainnya itu, tetapi, ya, selama itu, sih. kami have fun saja dan setelah proses syutingnya tuh seru banget," kata Roman King.

Bagi Roman, memerankan tokoh itu menjadi tantangan tersendiri. Sebab, karakter Zafran sebelumnya telah dikenal luas lewat film 5 cm yang dibintangi oleh Herjunot Ali. Meski begitu, Roman King mengaku tak tektokan langsung dengan Herjunot Ali untuk membangun karakter Zafran.

"Untuk aku sih, ya, aku mengerti di film 5 cm pertama itu karakternya Zafran lumayan ikonik, dan masuk ke film ini aku sudah tahu kayak, 'Oke, aku harus bayar respect ke karakter yang sebelumnya di film yang pertama', tetapi kalau tektokan sampai ketemu sama itu, sih, enggak," kata Roman King.

"Cuman pas mulai proses reading sama semua itu, Pak Sunil selalu bilang, 'Kan ini prekuel. Jadi, mendingan cari sendiri Zafran kamu kayak bagaimana'. Dan cari cara bagaimana Zafran yang ini bisa jadi Zafran yang di film pertama," sambungnya.

Selain Roman King, film itu juga dibintangi oleh Ali Fikry, Bima Sena, Ronggo Vercaemer, Rachel Aseelah, dan Olivia Morrison. Rencananya, film 5 cm Revolusi Hati bakal tayang di bioskop Indonesia pada akhir tahun nanti. (jun/jpnn)