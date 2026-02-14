Roman Luncurkan Xtra 100x100, Jawab Kebutuhan Tren Desain Interior

jpnn.com, JAKARTA - Roman kembali memperkuat portofolio granit premium dengan meluncurkan 11 koleksi terbaru seri Xtra 100x100cm.

Peluncuran dilaksanakan di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta pada Jumat (13/2/2026) dengan mengusung tema Living Legacy serta dihadiri ratusan arsitek dan mitra bisnis dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Peluncuran produk baru Xtra 100x100 cm merupakan langkah Roman untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar granit premium, sekaligus untuk menjawab kebutuhan tren desain interior dan arsitektur dengan tampilan seamless,” ungkap Willie Low, Pimpinan Roman & Quadra dalam keterangan resmi.

Roman menghadirkan tiga special effect yang menjadi keunggulan koleksi Xtra 100x100cm terbaru.

Pertama, Diamond Effect yang menyajikan efek berkilau pada bagian tertentu laksana berlian jika terkena cahaya. Efek khusus ini terdapat pada koleksi dNocturna yang menyajikan keindahan motif marmer hitam dengan urat putih yang kontras.

Kedua, Gloss on Matt yang menampilkan granit permukaan matt dengan efek urat yang mengkilap. Efek ini dapat dilihat pada koleksi dFalacer bermotif batu alam warna abu-abu dengan urat garis cokelat yang mengkilap.

Ketiga, Baby Skin yang menghadirkan granit permukaan matt namun terasa lembut dan nyaman seperti kulit bayi. Inovasi teknologi ini terdapat pada koleksi dVesta, granit dengan motif batu alam abu-abu.

ebelumnya, RomanGranit Xtra sudah memiliki ukuran 80x80 cm dan 120x60 cm. Kehadiran Xtra 100x100 dengan dimensi yang lebih besar memberikan ragam pilihan yang semakin luas bagi arsitek, desainer interior hingga pemilik properti.

Dengan ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran standar, sambungan nat pada proses pemasangan RomanGranit Xtra pun semakin sedikit. Hasilnya, ruangan akan terlihat lebih luas dan lebih mewah.