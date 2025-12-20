menu
Romantis Berselimut Salju, Pernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Bikin Baper

Romantis Berselimut Salju, Pernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Bikin Baper

Romantis Berselimut Salju, Pernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Bikin Baper
Pasangan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin resmi menikah hari Sabtu (20/12), di Seoul, Korea Selatan. Foto: Instagram/ament_official

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan bintang Korea Selatan, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin, akhirnya resmi mengikat janji suci pernikahan pada hari ini di Seoul.

Kabar bahagia tersebut langsung menyita perhatian publik dan penggemar, mengingat keduanya dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas paling harmonis di industri hiburan Korea.

Mengutip Soompi, Sabtu (20/12), agensi yang menaungi keduanya, AM Entertainment, membagikan momen pernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin melalui unggahan foto hitam putih.

Dalam foto tersebut, keduanya tampak tersenyum hangat menghadap kamera dengan latar guyuran salju, menciptakan suasana romantis yang menyentuh hati.

Dalam pernyataan yang ditulis dalam bahasa Korea dan Inggris, AM Entertainment mengucapkan terima kasih atas doa serta dukungan yang mengalir untuk pasangan tersebut.

Agensi juga menyampaikan harapan kedua aktor agar cinta yang diterima dapat dibalas melalui karya-karya terbaik mereka di masa depan.

“Kami sangat berterima kasih atas ucapan selamat dan dukungan tulus yang diberikan kepada pasangan ini saat mereka memulai perjalanan baru bersama,” tulis AM Entertainment.

Mereka menegaskan bahwa Shin Min Ah dan Kim Woo Bin berkomitmen untuk terus memberikan penampilan terbaik bagi para penggemar.

Shin Min Ah dan Kim Woo Bin resmi menikah di Seoul dalam upacara tertutup yang penuh kehangatan dan romansa.

