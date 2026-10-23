Perombakan Jajaran Eselon I Kemenkeu, Ini 5 Pejabat yang Dilantik Suahasil Nazara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara merombak jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (23/10).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam perombakan ini, posisi Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang sebelumnya diisi oleh Robert Leonard Marbun kini diserahkan kepada Astera Primanto Bhakti.

Selain posisi Sekretaris Jenderal, Menkeu juga melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kemudian, posisi staf ahli juga turut berganti, yaitu Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional serta Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.

Suahasil Nazara menegaskan tanggung jawab kementerian tidak dapat dijalankan secara terpisah oleh masing-masing unit kerja.

Setiap pejabat diminta memahami keterkaitan antarkebijakan, memperkuat koordinasi, dan bekerja bersama agar pengelolaan keuangan negara dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintah secara efektif.

"Tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang anda isi sendiri. Karena itu, akan terus melanjutkan upaya bekerja bersama," kata Suahasil berpesan kepada Sekretaris Jenderal yang baru.